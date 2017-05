"heute Plus" nach zwei Jahren: "Tach" nur noch im Livestream

Das Nachrichtenformat "heute+" ist seit zwei Jahren auf Sendung. Wie es sich seit Start geändert hat, erzählt der stellvertretende Chefredakteur Elmar Theveßen vom ZDF.



"heute+" ist eine Nachrichtensendung des ZDF, die sich vorrangig an ein jüngeres Publikum richtet. Nach zwei Jahren zieht der stellvertretende Chefredakteur Elmar Theveßen gegenüber dem Mediendienst DWDL eine Bilanz.