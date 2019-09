"heute-show" zurück aus der Sommerpause

Für Oliver Welke und und das Team der "heute-show" ist die Sommerpause vorbei. Heute um 23.15 Uhr ist die ZDF-Satiresendung nach drei Monaten Unterbrechung wieder zurück auf dem Bildschirm.



In der ersten neuen Ausgabe beschäftigt sich Anchorman Oliver Welke mit ostdeutschen Wählergeschichten, dem Brexit und der deutschen "Waldeslust", wie der Sender am Donnerstag in Mainz mitteilte.