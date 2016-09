iPhone-Hack des FBI: US-Medien wollen Informationen einklagen

Mehrere US-Medien wollen das FBI mit einer Klage zwingen, mehr Informationen zu der Klage herauszurücken, mit der das iPhone des getöteten Attentäters von San Bernardino geknackt wurde.



In dem Fall, der für viel Aufsehen sorgte, hatte sich Apple trotz richterlicher Anweisung geweigert, US-Behörden ein Programm zu liefern, das den Passwortschutz eines iPhone 5c aushebeln konnte. Das FBI erklärte schließlich, man habe sich Zugang zu Informationen auf dem Gerät mit Hilfe eines externen Dienstleisters verschafft.



Die US-Medien wollen nun in der Klage von Freitag unter anderem wissen, wie viel Geld und an wen das FBI dafür bezahlt hat. Die Kläger sind die Nachrichtenagentur AP, das Medienhaus Gannett mit der Zeitung "USA Today" sowie Vice Media.