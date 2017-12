iRights informiert über Algorithmen und KI

Was steckt hinter Begriffen wie KI oder Big Data? Mit "Anna - Das vernetzte Leben", einem vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz geförderten Projekt, will der Verein iRights Nutzern die digitale Welt erklären.



Mehr Licht ins oft noch Dunkle im digital vernetzten Lebens will der Verein iRights mit einem neuen unterhaltsamen Informationsangebot für Verbraucher bringen. Auf einer neuen Website zeigt die Initiative in seinem Projekt "Anna - Das vernetzte Leben" verschiedene Szenarien im digitalen Alltag. Mit Illustrationen, Videos, Audiostücken sowie erklärendem Text sollen dabei die Vorteile sowie mögliche Sicherheitsgefahren thematisiert werden.