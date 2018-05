"jerks.": Zweite Staffel ab nächster Woche im Free-TV

Die "jerks." - das sind Christian Ulmen und Fahri Yardim. Die zweite Staffel der Maxdome-Produktion startet nächste Woche im Free-TV.



"jerks." ist die erste eigene Produktion des Streaming-Dienstes Maxdome. Da Maxdome aber bekanntlich zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehört, liegt eine Ausstrahlung im Free-TV natürlich nahe. Die zweite Staffel läuft nächste Woche bei ProSieben an.