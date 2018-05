mabb: Löschaktionen bei Facebook sollten kontrolliert werden

Bei der Vorstellung der "10 Thesen für digitale Medienvielfalt" hat sich Anja Zimmer, Chefin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg dafür ausgesprochen, Facebook beim Löschen von Hetz-Beiträgen zu kontrollieren.



Beim Vorgehen gegen Hass im Internet reicht es nach Überzeugung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg nicht, sich auf Straftaten zu konzentrieren. Auch nicht strafbare Hate Speech, also hasserfüllte, oft beleidigende Kommentare, könnten gefährlich sein, sagte die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), Anja Zimmer, bei der Vorstellung von "10 Thesen für digitale Medienvielfalt" am Mittwoch in Berlin. Hate Speech sei eine Bedrohung für eine offene Gesprächskultur, gegen die konsequent vorgegangen werden müsse.