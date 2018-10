maxdome nun über freenet TV verfügbar

freenet TV erlaubt es ab sofort seinen Kunden auch auf maxdome-Inahlte zuzugreifen. Im neuen Entertainment-Paket ist benötigte Hardware inklusive. Der Preis dafür soll sich ebenfalls sehen lassen.



Das freenet TV Entertainment Paket ermöglicht den Zugriff auf klassisches Fernsehen in HD sowie Video On Demand Inhalte in einem Kombiprodukt. Im neuen Paket können jeweils 6 Monate lang alle freenet TV Top Programme in HD und über 50.000 Filme und Serien von maxdome angesehen werden. Das Angebot von maxdome und freenet TV ist deutschlandweit über DVB-T2 HD und Satellit verfügbar.