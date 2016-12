n-tv: Jahresrückblick mit "Gysi und Gottschalk"

Thomas Gottschalk würde seiner Frau zuliebe niemals Bundespräsident werden. Das verriet er im Jahresrückblick bei "Gysi und Gottschalk" auf n-tv.



TV-Moderator Thomas Gottschalk und der Linken-Politiker Gregor Gysi blicken gemeinsam bei n-tv auf das Jahr 2016 zurück. Gysi hat Gottschalk dafür in den Club "Bricks" am Gendarmenmarkt in Berlin geladen. Beim Gespräch über die Gauck-Nachfolge schlug Gysi Gottschalk vor, er soll doch den Posten übernehmen.