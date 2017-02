n-tv: Wachsende Userzahlen bei Nachrichten-Apps

Heutzutage werden digitale Angebote auch für Nachrichtensender immer wichtiger. Im November 2016 konnte n-tv auf diesem Sektor laut den "Digital Facts" der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung zulegen.



Bei n-tv freut man sich über die Userzahlen der hauseigenen digitalen Angebote im November 2016. Laut einer Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung, kurz AGOF, konnte man sowohl bei den Applikationen als auch bei der Webpräsenz steigende Werte verzeichnen.