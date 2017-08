n-tv noch digitaler auf IFA 2017 in Berlin

Auch in diesem Jahr ist n-tv mit einem Stand auf der IFA. Es gibt zahlreiche News Spezials, Schalten und "Ratgeber"-Sendungen. Außerdem setzt der Sender auf digitale Angebote etwa in den n-tv Apps.



Vom 31. August bis zum 6. September wird auch in diesem Jahr die IFA in Berlin ihre Pforten öffnen. Auf 625 Quadratmetern bietet hier n-tv Fernsehen und digitale News-Angebote zum Anfassen. Alle Messebesucher können live erleben, wie die n-tv Moderatoren Gesa Eberl, Jule Gölsdorf und Raimund Brichta von Berlin aus den Blick auf das Weltgeschehen und die Finanzmärkte richten. Natürlich gibt es auch jede Menge Messeneuigkeiten und Experten diskutieren aktuelle Entwicklungen. Die "Ratgeber" mit Carola Ferstl und Torsten Knippertz beleuchten die wichtigsten Trends und zeigen die Besonderheiten der IFA 2017.