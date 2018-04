n-tv setzt Politik-Talk "Wieso Sie...?" fort

Die Polit-Interview-Reihe "Wieso Sie...?" bei n-tv geht weiter. In loser Folge laden Heike Boese und Christopher Wittich sowie Christof Lang ranghohe Politiker zum Gespräch.



In der halbstündigen Sendung stellen sich die Gäste nicht nur den Fragen der Moderatoren, sondern werden auch mit Bürgerinnen und Bürgern und ihren Alltagssorgen konfrontiert, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Los geht es mit SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles am 25. April.