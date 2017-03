n-tv stellt Programm für das Wahljahr 2017 vor

Das Wahljahr 2017 wird von n-tv mit zahlreichen Sondersendungen, Talks und Reportagen begleitet. Dabei wird sich der Nachrichtensender nicht nur mit den deutschen, sondern auch den aktuellen europäischen Wahlen beschäftigen.



Bereits am Mittwoch findet im Superwahljahr 2017 die erste Wahl statt. In den Niederlanden wird ein neues Parlament gewählt. Ab 18 Uhr berichtet n-tv den ganzen Abend in längeren Nachrichtenstrecken darüber. Außerdem gibt es ab 23 Uhr Prognosen und Einschätzungen der Ergebnisse. Dazu werden die Moderatoren Christopher Wittich und Jörg Boecker zusammen mit dem holländischen Journalisten und Autor Rob Savelberg und Korrespondenten aus den Niederlanden, Berlin und Frankreich die Wahl analysieren.