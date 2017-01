n-tv überträgt Abschied von US-Präsident Barack Obama

In wenigen Tagen heißt der amtierende Präsident der USA nicht mehr Barack Obama, sondern Donald Trump. Den Abschied des noch amtierenden Präsidenten Obama überträgt n-tv live.



Nach zwei Amtszeiten ist Schluss: In der Nacht zum Mittwoch verabschiedet sich der scheidende US-Präsident Barack Obama öffentlich. Die Rede Obamas ist hierzulande live bei n-tv zu sehen. Ab Mitternacht überträgt der Nachrichtensender die Rede im Zweikanalton. Acht Jahre lenkte er die Geschicke der Vereinigten Staaten.