phoenix: Bürgerversicherung – Ende der Zwei-Klassen-Medizin?

Sind Kassenpatienten die Verlierer unseres Gesundheitssystems und würde eine Bürgerversicherungen Abhilfe schaffen? Heute Abend wird darüber auf phoenix diskutiert.



Wartezimmer voll, Ärzte und Pfleger überlastet, bestimmte Medikamente und Therapien nur gegen Zuzahlung - für Kassenpatienten gibt es reichlich Gründe zu klagen. Privatversicherte sind da schon besser dran: Bevorzugte Behandlung, was immer der Arzt verordnet - die Versicherung zahlt's. Jedenfalls solange man jung ist. Im Alter kann mancher Privatpatient seine immensen Versicherungsbeiträge kaum noch aufbringen.