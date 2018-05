"plan b": ZDF zeigt digitale Technik für Oldies

Im ZDF gehen Senioren online. In "plan b" zeigt der Sender, wie digitale Technik auch im fortgeschrittenen Alter hilfreich sein kann.



Ob in der Gesellschaft, privat oder im Job. Ältere Menschen werden oft ausgeschlossen. Das ZDF nimmt sich dem Thema am Samstag (12. Mai) in seiner Sendung "plan b" an. Der öffentlich-rechtliche Kanal zeigt unter dem Titel "Oldies online", wie Technik Senioren helfen kann.