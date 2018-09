"plan b" im ZDF über gelingende Inklusion

Menschen mit Behinderung sind mehr als doppelt so häufig arbeitslos wie Menschen ohne Behinderung. Dabei sind viele gut ausgebildet und wollen sich auf dem ersten Arbeitsmarkt beweisen.



"plan b" berichtet am Sonnabend, 29. September um 17.35 Uhr in "Scharfblick und Fingerspitzengefühl - Mit Behinderung zum Traumjob" über Menschen mit besonderen Fähigkeiten und Unternehmen, in denen die Inklusion bereits gelingt.