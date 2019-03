"planet e.": ZDF beschäftigt sich mit neuen Verkehrskonzepten

Können hochmoderne Seilbahntechnik und bemannte Drohnen dazu beitragen, das Verkehrschaos auf der Straße zu bändigen?



Am Sonntag um 16.30 Uhr, nimmt "planet e." im ZDF neue "Wege aus dem Verkehrskollaps" in den Blick. Die Autoren Patrick Zeilhofer und Volker Wasmuth beleuchten in der Dokumentation "Seilbahn und Flugtaxi" Pläne und Projekte von Verkehrsexperten, Seilbahnbauern und Spezialfirmen gegen den drohenden Verkehrsinfarkt in den Mega-Citys.