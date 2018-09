"planet e." berichtet über ein Katzenproblem

"planet e." berichtet am Sonntag, 30. September um 16.30 Uhr im ZDF über "Killer oder Kuscheltier? Katzen im Fokus". In Deutschland gibt es zu viele Katzen, die als heimatlose Streuner nachtaktiv, verwahrlost und nicht kastriert sind.



Um die Katze und ihren Einfluss auf die Vogelwelt tobt ein Streit in Deutschland. Forscher sind sicher, dass Katzen den Bestand mancher Arten massiv gefährden. Katzenexperten widersprechen, und sagen, dass keine Vogelart durch die Tiere ernsthaft bedroht wird.