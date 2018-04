radio.de feiert Zehnjähriges

Seit 2008 versorgt radio.de seine Nutzer mit Radiosendern, Webradios und Podcasts. Zum Jubiläum zieht das Unternehmen ein Resümee.





Mit zehn Plattformen in 14 Sprachen ist radio.de heute international vertreten. Daran war vor zehn Jahren noch nicht zu denken. 2008 startete der Dienst als kostenlose Website für den Browser. Das Ziel zu diesem Zeitpunkt: "Die Welt des Webradios für jeden Nutzer endlich einfach und direkt erreichbar zu machen", erinnert man sich bei radio.de.