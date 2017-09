"ran Football" bringt ProSieben Maxx immer mehr Zuschauer

Die Quoten von "ran Football" legen weiter zu. Das freut ProSieben Maxx, denn der Sender konnte sich damit starke Tagesmarktanteile sichern.



American Football ist ein Trend. Kein Wunder, dass die Zuschauerquoten bei "ran Football" steigen, In Woche zwei der Regular Season erzielte die Sendung bis zu 7,5 Prozent Marktanteil. Das sorgte für einen starken Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent in der Gruppe der 14-49 jährigen.



Bedingt durch eine einstündige Gewitterpause in Denver wurde es für die Kommentatoren Uwe Morawe und Roman Motzkus eine lange Nacht beim 42:17-Sieg der Broncos gegen die Dallas Cowboys. Im Schnitt erreichte das NFL-Spiel 5,0 Prozent Marktanteil 14- bis 49-Jahre (Z M 14-39J: 10,2 Prozent MA) der TV-Zuschauer ab 22.18 Uhr.



Die Spiele des dritten Spieltages werden von ProSieben Maxx auch wieder live übertragen. Welche das sind, verraten Patrick Esume und Christoph "Icke" Dommisch am Dienstag, 19. September, bei "CoachsCorner" ab 22.10 Uhr.