"ran eSports" ab Mittwoch wieder auf ProSieben Maxx

Spartensender ProSieben Maxx hat inzwischen mehr als Anime und Football im Programmplan - auch eSports gehört seit einiger Zeit zum Angebot. "ran eSports" startet nun in die nächste Staffel.



Am Mittwoch geht "ran eSports" wieder an den Start. Matthias "Knochen" Remmert will dabei weiter Aufklärungsarbeit in Sachen Gaming leisten. Wöchentlich wird beim eSprots-Magazin auf ProSieben Maxx um das Neueste aus der Welt der professionellen Videospiel-Ligen gehen.