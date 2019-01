"ran" wieder mit Fußball - ProSieben Maxx sichert sich die U21

Es wird laut ran-Sportchef Alexander Rösner "höchste Zeit, dass "ran" wieder Fußball hat". Durch einen Deal mit dem DFB werdem demnächst auf ProSieben Maxx U21-Länderspiele laufen.



Die U21-Nationalmannschaft hat ein neues Zuhause im Fernsehen. Von diesem Frühjahr an überträgt ProSieben Maxx die Spiele der deutschen Nachwuchs-Kicker exklusiv live und belebt damit gleichzeitig auch die lange stiefmütterlich links liegen gelassene Fußbaltradition ihres Sportformats "ran".