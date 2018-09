ranFIGHTING Gala: Sat.1 UHD-Event am Wochenende

Die ranFIGHTING Gala aus dem Zirkus Krone in München wird auch in UHD gezeigt. Sat.1 selbst schaltet sich in niedrigerer Auflösung erst am Spätabend nach dem Spielfilm dazu und online gibt es alle Kämpfe zu sehen.



Diesen Samstag präsentiert UHD1 by HD Plus die "ran FIGHTING Gala" als Sat.1 UHD-Event live ab 20.30 Uhr. Übertragen wird das Event von 7Sports, der Sportbusiness Unit der ProSiebenSat.1 Group, die erstmals für Sat.1 eine Kampfsportveranstaltung live in ultrahochauflösender Bildqualität produziert.

Ab 23 Uhr schaltet Sat.1, pünktlich nachdem Harry Potter zum Schluss von "Der Gefangene von Askabar" ein neuer Besen geschenkt wurde, sich auch dazu. Im Hauptkampf des Abends treten dann Michael Smolik (27) und Enver Sljivar (33) live gegeneinander an. Nach dem knappen und für viele umstrittenen Sieg von Michael Smolik kommt es am Samstag zum Rückkampf. Auf UHD1 können die Zuschauer bereits zweieinhalb Stunden zuvor auch verfolgen wie die Kickbox-Queen Marie Lang (31) ihren WM-Gürtel gegen die Ungarin Rebeka Szendrei (20) verteidigt sowie die Fights von Sebastian Preuss (27), David Morina (28) oder Pietro Vecchio (34).



Online, bei ranFIGHTING.de, wird indes sogar schon ab 18.30 Uhr gekämpft, hier kann man alle Duelle des Abends sehen.