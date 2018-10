rbb Fernsehen: Hommage an Edgar Wallace

Bei "Der große Edgar-Wallace-Abend" kommen Fans des Schriftstellers und Krimi-freunde auf ihre Kosten. Der rbb zeigt gleich drei Edgar-Wallace-Verfilmungen.



Am Samstagabend dreht sich beim rbb alles um den kultigen Schriftsteller. In gleich drei Filmen, die allesamt zur Prime Time gezeigt werden, feiert der Sender eine Hommage an Edgar Wallace.