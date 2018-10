rbb: Neue Runde für Kulturradio Klassik Slam

Und wieder wird DAS Musik-Ensemble gesucht. Beim Kulturradio Klassik Slam entscheidet das Publikum, wer eine professionelle Aufnahme in den rbb-Studios gewinnt.



Am 25. November läutet der rbb die zweite Runde für den Kulturradio Klassik Slam ein. Im Heimathafen in Neuköln treten sechs Ensembles zum musikalischen Wettstreit an. Das Motto diesmal: "Gestern Hausmusik, jetzt die große Bühne!"