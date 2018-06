"sportschau.de" zeigt FIFA-Weltmeisterschaft 2018

Die ARD will sämtliche bei ihr ausgestrahlten WM-Spiele auch über die Webpräsenz der "Sportschau" zur Verfügung stellen. Dabei sollen bei den Livestreams durch Einsatz einer verbesserten Technologie die allseits gefürchteten Verzögerungen der Übertragung weitestgehend eingedämmt werden.



Eine neue Verbreitungstechnologie soll die WM-Spiele im Online-Livestream mit einer deutlich geringeren Latenz zugänglich machen. War bislang noch ein zeitlicher Verzug von bis zu 60 Sekunden im Vergleich mit dem Satellitensignal an der Tagesordnung, könnte nun das technische Upgrade den Livestream deutlich attraktiver werden lassen.