"ttt - titel thesen temperamente": Die ARD-Themen der Woche

Sonntag ist "ttt - titel thesen temperamente"-Zeit im Ersten. Diese Woche geht es um "Faschismus", die mexikanische Grenze und einen Dokumentarfilm.



Um Mitternacht ertönt am Sonntag nicht etwa der Startschuss für die Geisterstunde, sondern für "ttt - titel thesen temperamente" in der ARD. Das Kulturmagazin im Ersten, das im wöchentlichen Wechsel von sechs Redaktionen der Funkanstalten gestaltet wird, beschäftigt sich diese Woche unter anderem mit dem aktuellen Buch von Madeleine Albrights. Ihr Werk trägt den Titel "Faschismus".