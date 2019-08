wetterextrem: Klimawandel-Reportage im NDR

Welche Auswirkungen haben die Extremwetterereignisse für die Menschen im Norden? Zum Wochenende startet die Reportagereihe "Wetter extrem".



Was bedeuten ausgetrocknete Deiche und rissige Böden, schwere Sturmfluten, Starkregen und Überschwemmungen für die Menschen vor Ort? Diesen Fragen ist der langjährige ARD-Auslandskorrespondent Philipp Abresch auf seiner Reise durch den ganzen Norden nachgegangen und sprach mit Menschen, die der Klimawandel vor gewaltige Herausforderungen stellt.