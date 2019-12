Aldi Süd richtet kostenloses WLAN für Kunden ein

Was in den Einkaufszentren der globalisierten Welt von Kalifornien bis Kuala Lumpur längst nicht mehr wegzudenken ist, kommt nun auch in der deutschen Discounter-Landschaft an: Künftig können Kunden in den Filialen von Aldi Süd auf kostenloses WLAN zugreifen.

Die Discounter-Kette bietet in rund 1600 Filialen einen neuen Service an: Kunden haben ab sofort Zugang zu kostenfreiem WLAN. Bereitgestellt wird der WLAN-Zugang in Anlehnung an die Öffnungszeiten.

„Beim Einkaufen passiert es schnell, dass Kunden eben etwas nachschauen möchten oder sich beim Partner vergewissern wollen, ob noch etwas auf der Einkaufsliste fehlt. Ein einfacher Zugang zum Internet ist in diesen Situationen sehr hilfreich. Mit dem neuen Service möchten wir daher unseren Kunden den Einkauf erleichtern“, sagt Natascha Vrchoticky, Director Customer Experience bei Aldi Süd.

Um das WLAN nutzen zu können, müssen Kunden in den WLAN-Einstellungen ihres Smartphones den Hotspot „ALDI SÜD gratis WLAN“ auswählen. Sie werden dann automatisch auf eine Anmeldeseite weitergeleitet, auf der die Nutzungsbedingungen und Informationen zum Datenschutz hinterlegt sind. Mit einem Klick auf den Bestätigungslink „Zum Internet fortfahren“ gelangen die Kunden dann ins WLAN.

Der Discounter weist zudem in den entsprechenden Märkten mit Aufklebern auf das Vorhandensein des Angebots hin.