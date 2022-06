„Bel-Air“ jetzt auch auf Deutsch bei Sky

Anzeige

Bislang war das Peacock-Original „Bel-Air“, in dem der Prinz des noblen Vororts von Los Angeles auf den Bildschirm zurückkehrt, nur auf Englisch verfügbar – jetzt ist die Serie auch synchronisiert bei Sky zu sehen. Will Smith ist aber nur als Producer mit an Bord.

Mehr als dreißig Jahre nachdem das Leben des „Prinz von Bel-Air“ zum ersten Mal auf den Kopf gestellt wurde, startet mit „Bel-Air“ eine packende Neuinterpretation der ikonischen Sitcom. Das Peacock Original ist ab 8. Juni auch in der deutschen Fassung exklusiv auf Sky Q und Wow auf Abruf verfügbar.

Über „Bel-Air“:

Das Peacock Original ist eine einstündige Dramaserie, die die beliebte Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“ aus einer neuen Perspektive interpretiert und Will auf seiner komplizierten Reise von den Straßen West-Philadelphias zu den Villen von Bel-Air begleitet. Während diese unterschiedlichen Welten aufeinanderprallen, glaubt Will an eine zweite Chance. Aber er muss lernen, in einer ihm fremden Welt voller Konflikte, Emotionen und Vorurteile zurechtzukommen.

Bildquelle: df-bel-air-logo: Sky