„Die Comedy Märchenstunde“: Quatsch-Prominenz erzählt Klassiker ab heute neu

Oliver Pocher. Mirja Boes. Bülent Ceylan. Patrick Lindner. Hella von Sinnen. Wigald Boning. Guido Cantz. Volker „Zack“ Michalowksi. Cossu. Hans-Joachim Heist. Sie schreiben die Märchengeschichte von „Hänsel und Gretel“ neu – in der ersten Ausgabe von „Die Comedy Märchenstunde“ am heutigen Montag (6. Dezember) um 20.15 Uhr in Sat.1.

Bekannte Märchen neu interpretiert: Wie trickst Oliver Pocher alias Hänsel seine Eltern (Hella von Sinnen, Cossu) aus, um den Weg aus dem finsteren Wald wiederzufinden? Was knabbert Mirja Boes als Gretel vom Haus der bösen Hexe ab? Wer steckt die böse Hexe Bülent Ceylan kopfüber in den Ofen? Sie meinen, Sie kennen die Antwort? Dann kennen Sie nicht „Die Comedy Märchenstunde“! Die neue SAT.1 Comedy Show vereint Impro-Elemente mit den altbekannten Handlungen der Märchen: Ein prominenter Theaterdirektor erzählt die Geschichten mit verrückten Spielen und spontanen Aufgaben neu. In der ersten Ausgabe schlüpft Schlagersänger Patrick Lindner in die Rolle des „Märchenonkels“ und leitet mithilfe der Barden (Wigald Boning, Volker Zack) durch einen lustigen Märchenabend. „Die Comedy Märchenstunde“ wird produziert von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1.

In der zweiten Folge (Montag, 13. Dezember 2021, 20.15 Uhr, SAT.1) erzählt „Die Comedy Märchenstunde“ die Geschichte von Aschenputtel.