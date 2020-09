Frank Zander macht jetzt Radio-Quiz

Anzeige

Pop-Veteran Frank Zander („Ja, wenn wir alle Englein wären“) moderiert jetzt sein eigenes Ratespiel im Radio.

Von diesem Montag an ist er werktags bei Schlager Radio B2 zu hören, wie der Sender am Sonntag mitteilte. „Ich freue mich auf jeden, der mit mir spielen möchte“, sagte der Sänger. Um es nicht ganz so schwierig zu machen, gibt der 78-Jährige zwei Antwortmöglichkeiten vor – eine richtige und eine falsche.

Die Fragen denkt er sich persönlich aus, wie etwa diese hier: „Wie heißt der größte Hit von Schlagerstar Roland Kaiser? „Ave Maria“ oder „Santa Maria“?“. Zanders Sendung läuft bei Schlager Radio B2 von montags bis freitags ab 16.40 Uhr.