Gefahr für Sky? RTL schließt Deal mit Warner

Viele Filme und Serien für RTL Deutschland: Die TV-Gruppe und Warner haben einen großen Deal über Filme und Serien abgeschlossen. Was ist nun mit der Vereinbarung zwischen dem US-Medienkonzern und Sky?

RTL Deutschland sichert sich Exklusivrechte an vielen Filmen und Serien für sein wachsendes Streamingangebot RTL+. Zum Paket gehören auch Produktionen der Warner-Streaming-Tochter HBO Max. Die deutsche RTL-Gruppe erhält zudem Rechte für Erstausstrahlungen im Free TV. „Die Vereinbarung sichert RTL Deutschland zudem den Zugriff auf zahlreiche Highlights aus dem reichhaltigen Portfolio des US-Major-Studios“, berichtete RTL am Mittwoch.

Die Partnerschaft mit Warner Bros. Germany beginnt im ersten Quartal dieses Jahres und ist den Angaben zufolge auf mehrere Jahre angelegt. Warners Portfolio umfasst Kinofilme wie die „Harry Potter“-Reihe, „Batman“ oder „Wonder Woman“. Im Serienbereich reicht die Bandbreite von „Pretty Little Liars“ über „Sex and the City“ bis zu „The Big Bang Theory“. dpa

RTL und Warner produzieren außerdem gemeinsam deutsche Serie

Wie kurz zuvor bekannt gegeben wurde, führt die sechsteilige Miniserie „Zwei Seiten des Abgrunds“ („Two Sides of the Abyss“) demnächst erstmals auch die Kreativschmieden RTL Deutschland und WarnerMedia als gemeinsame Auftraggeber zusammen. RTL Deutschland sicherte sich die Streaming-Premiere für RTL+ sowie die späteren deutschen Free-TV-Rechte, Warner TV Serie zeigt die Produktion im Pay-TV. HBO Max, die Streaming-Plattform von WarnerMedia, wird die Serie als Max Original in weiteren 61 Märkten in den USA, Lateinamerika und Europa launchen. Ende Januar fiel die erste Klappe der von Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH produzierten und vorerst auf sechs Teile angelegten Thriller-Serie, die noch bis Ostern 2022 in Köln, Belgien und vor allem in Wuppertal gedreht wird. Quelle: RTL

Was passiert mit dem Sky-Deal?

Offen bleibt zunächst, inwieweit der Inhalte-Deal von Warner und Sky von dem nun geschlossenen Agreement betroffen ist. Eigentlich sollte dieser bis Ende 2025 hieb- und stichfest sein. Wahrscheinlich läuft es auf eine Aufteilung zwischen Free- und Pay-TV hinaus (siehe „Zwei Seiten des Abgrunds“). Welche Lücke im Vertrag nun aber Warner-Inhalte ihren Weg zum (ebenfalls bezahlflichtigen) Streamingangebot RTL+ finden lässt, muss noch geklärt werden. Mehr dazu in Kürze auf DIGITAL FERNSEHEN.

Aber auch RTL Deutschland ist für Warner natürlich eine gute Adresse. Zu dem Unternehmen gehören schließlich unter anderem 15 TV-Sender, darunter RTL, Vox, Nitro und ntv sowie die Streaming-Plattform RTL+.

