„Inside Star Wars“: Rick Kavanian präsentiert neues Format bei ProSieben Maxx

Mit „Inside Star Wars“ startet eine sechsteilige Doku-Reihe um die Kultfilm-Reihe „Star Wars“ bei ProSieben Maxx. Moderator und Sprecher ist Schauspieler Rick Kavanian.

Eine Macht an den Kinokassen: Mehr als zehn Milliarden US-Dollar hat die „Star Wars“-Reihe bis heute weltweit eingespielt: Vor 46 Jahren brachte George Lucas mit „Krieg der Sterne“ den ersten Film auf die Leinwand – der Auftakt für eine unvergleichliche Erfolgsstory. Doch was war seine Vision? Und welche Höhen und Tiefen durchlebte der Schöpfer bei der Entstehung? ProSieben Maxx blickt ab Donnerstag, 27. April 2023 mit der sechsteiligen Doku „Inside Star Wars“ hinter die Kulissen des Welthits – an drei Donnerstagen ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Erstmals kommt darin auch Lucas‘ Ex-Frau Marcia Lucas zu Wort.

Präsentiert und gesprochen wird die Doku von Schauspieler Rick Kavanian. Der 52-Jährige: „Ich finde die Doku super faszinierend, sehr bewegend, und obwohl ich glaubte, viel zu wissen, habe ich noch einiges gelernt. Jetzt freue ich mich darauf, sie selbst noch mal in aller Ruhe anzuschauen – es gibt noch so viel zu entdecken.“

Mit „Inside Stars Wars“ startet ProSieben Maxx die „Inside“-Reihe und blickt im Laufe des Jahres mit „Inside Fast & Furious“ und „Inside Die Simpsons“ hinter die Kulissen der erfolgreichen Blockbuster-Reihe und der Kultfamilie aus Springfield.

Quelle: ProSieben; Redaktion: Richard W. Schaber