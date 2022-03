Neue Show mit Wigald Boning startet heute

Anzeige

Drei prominente Rateteams, jede Menge Tiere und Fragen über Fragen: „Wildes Wissen“ ist das neue Tier-Quiz, das menschliche Antworten auf tierische Fragen geben soll. Welche ungeahnte Fähigkeiten im Tierreich schlummern, das müssen die prominenten Ratefüchse herausbekommen.

In lockerer Atmosphäre stellen sie sich den animalischen Quizrunden, glänzen mit unnützem Wissen, diskutieren sich um Kopf und Kragen und brillieren hier und da mit Scharfsinn. Drei prominente Rateteams treten im neuen Quiz-Format an: „Wildes Wissen“ ist das Quiz, in dem es sich um menschliche Antworten auf tierische Fragen drehen wird.

Rate-Teams hoch drei im neuen Tier-Quiz

Was macht den Leierschwanz so besonders? Warum ist der Wattwurm für uns so wichtig? Und was haben wir mit dem Koala gemeinsam? Welche Geheimnisse und ungeahnte Fähigkeiten im Tierreich schlummern, das müssen die Teams durch Ahnung, Logik und Instinkt herausbekommen. Die Teams setzen sich zusammen aus Judith Rakers und Matze Knop, Sonja Zietlow und Wigald Boning sowie Kate Kitchenham und Ross Antony. Die Sendung startet heute um 20.15 Uhr bei Vox.

Weniger tierisch und dafür deutlich menschlicher geht es in Jörg Pilawas „Quiz für dich“ zu.

