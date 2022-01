Philips: Neue True Wireless Kopfhörer bald erhältlich

Anzeige

Die Reihe der Philips Sports Headphones wird im Jahr 2022 mit der Einführung des A7507 True Wireless ANC Kopfhörers ergänzt. Als Premiere erscheinen zudem zwei portable Bluetooth Lautsprecher S4807 & S7807 im Bereich Sports Audio.

In der Philips Sound Sport Series von TP Vision sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Kopfhörer erschienen, die sich besonders für einen aktiven Lebensstil eignen. Dies ist Teil der Strategie von TP Vision, Philips Sound zu einer führenden Premium-Marke in diesem Bereich zu machen. Das übergreifende Kopfhörer-Konzept von GO steht für eine Reihe von Modellen, die sich dank ihrer Kombination von Komfort, Robustheit, Wasserfestigkeit und hervorragendem Sound für unterwegs besonders für den Einsatz beim Sport eignen.

Die neuen Produkte wurden beeinflusst durch die seit dem Jahr 2020 bestehende enge Zusammenarbeit von Philips Sound mit dem Team Jumbo Visma, einem weltweit führenden Rad- und Skating-Team. Die Partnerschaft erlaubt es, die Erfahrungen dieser Top-Athleten in das finale Produktdesign insbesondere bei Spezifikationen und Gestaltung einfließen zu lassen.

Philips A7507 True Wireless

Der A7507 True Wireless-(TWS) Kopfhörer sollen hervorragende Klangqualität sowohl beim Training im Studio, beim Joggen oder auch beim Wandern in windiger Umgebung bieten. Als Grund dafür gibt Hersteller Philips die verwendeten groß-dimensionierten, mit Graphen-Kohlenstoff beschichteten Treiber und die Kompatibilität mit LDAC- und AAC-Codecs. Hinzu kommt das leistungsstarke neue ANC Pro-System, das Nutzerinnen und Nutzern die Wahl gibt: Entweder es sollen so wenig Störungen von außen wie möglich zu hören sein oder es dürfen Umgebungsgeräusche durchdringen (Ambient Sound), wobei Windgeräusche mittels eines speziellen Algorithmus reduziert werden.

Die hybride Bauweise des A7507 basiert auf Knochenschall-Sensoren, um die Sprachqualität insbesondere bei lauten Umgebungsgeräuschen beim Laufen oder Radfahren zu erhöhen.

Mit einer Wiedergabedauer von acht Stunden sind die Kopfhörer ausdauernde Begleiter bei jedem Training. Die Akkus werden über USB-C geladen und bieten nach nur 15 Minuten bereits eine Stunde Spielzeit.

Für weitere 21 Stunden Musikgenuss sorgt der Akku in der Aufbewahrungsbox. Um auch nach langen Stunden des Hörens noch eine komfortable Passform zu besitzen, kommt der A7507 mit gestützten Ear-Buds und Ear-Tips in verschiedenen Größen.

Philips S4807 & S7807

Die Philips Sportkopfhörer und die neuen Bluetooth Lautsprecher teilen die gleiche Design-Philosophie. Sie sind robust, widerstehen Wasser, sind komfortabel und leicht zu transportieren und liefern tollen Sound zu Hause und unterwegs.

Die Lautsprecher verfügen über eine robuste doppelte Gummiummantelung, die je nach Version entweder in Schwarz/Rot oder Weiß/Gelb mit grauen Akzenten sowie einem integrierten, abnehmbaren Trageriemen angeboten werden.

Der S7807 begeistert mit seinem im Vergleich zu den kompakten Abmessungen vollem Klang. Mit nur 104 x 104 x 280 mm ist der Lautsprecher ausgesprochen tragefreundlich, klingt aber mit seinen zwei 20 mm Hochtönern und zwei 70 mm Mittel-Basstreibern sowie einem passiven Radiator sehr klar und überrascht mit seinem tiefen Bass.

Die Leistung beträgt 40 Watt mit einer mehr als partygerechten Spielzeit von 24 Stunden. Der S7807 kann mit seinem 5.000 mAh Akku auch als Powerbank zum Laden anderer Geräte verwendet werden.

Noch kleiner ist der S4807 mit nur 70 x 70 x 169 mm, der mit seinem 45 mm x 80 mm Fullrange-Treiber sowie zwei passiven Radiatoren und 10 Watt Leistung ebenfalls Musik mit sehr gutem Klang spielt. Mit 10 Watt Leistung bietet der S4807 eine Spielzeit von 12 Stunden.

Sowohl der S7807 als auch der S4807 bieten Multipoint Bluetooth 5.2 und erlauben Freisprechen per Push-to-Talk mit Sprachassistent.

Um echten Stereoklang zu genießen, lassen sich beide Lautsprecher mit einem zweiten Gerät pairen, um die Party richtig starten zu lassen.

Preise und Verfügbarkeiten

Philips A7507: Verfügbar voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022

Philips S7807: Verfügbar voraussichtlich ab März 2022 zum Preis von 199,99 Euro (UVP)

Philips S4807: Verfügbar voraussichtlich ab März 2022 zum Preis von 79,99 Euro (UVP)





