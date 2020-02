„Talk am Dienstag“: Premiere für „NDR Talk Show“

Die Sendereihe „Talk am Dienstag“ wird im März fortgesetzt – Neu dabei ist die „NDR Talk Show“ mit Bettina Tietjen und Jörg Pilawa.

Premiere für die „NDR Talk Show“: Die Reihe „Talk am Dienstag“ im Ersten wird ab 10. März mit neuen Sendungen fortgesetzt – Zum ersten Mal innerhalb der Sendereihe begrüßen die Moderatoren Bettina Tietjen und Jörg Pilawa ihre Gäste in der einer Ausgabe der „NDR Talk Show“ am 7. April.

Geladene Gäste für den „Talk am Dienstag“ am 7. April sind bisher der Schauspieler Bjarne Mädel, Unternehmerin und Moderatorin Verona Pooth mit ihrem Sohn Diego, die zum ersten Mal gemeinsam in einer Talkshow auftreten, das Pastorinnen-Ehepaar Ellen und Steffi Radke, Moderatorin Ina Müller sowie York Hovest, der ohne jegliche Hochseeerfahrung mit zwei Freunden in 51 Tagen in einem nicht mal zehn Meter langen Ruderboot den Atlantik überquert hat. Zur Veranschaulichung bringt er das Boot mit ins Studio.

Die Premiere der „NDR Talk Show“ im „Talk am Dienstag“ wird am Dienstag, 7. April um 22.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt.