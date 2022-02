AUDIO TEST 2/2022: Die High End Anlage des Jahres im Test

Anzeige

Das Jahr hat zwar gerade erst begonnen, doch mit den B&W 801 D4 Standlautsprechern, dem Classé Delta Pre und den Mono Vor-End-Stufen hat Bowers & Wilkins ein Produkt geliefert, das schon jetzt zur High End Anlage des Jahres gekürt werden könnte.

Bowers & Wilkins 801 D4 im Test

Drei Wochen lang haben wir gebangt und gehofft, dass uns die neuen High End Standlautsprecher von Bowers und Wilkins, die 801 D4 rechtzeitig vor Druckabgabe dieser Ausgabe erreichen. Und auf wie so vieles in dieser Zeit, konnten wir uns auch auf den Transport nicht verlassen. Die B&W Lautsprecher steckten in einem Münchner Lager fest und fanden nicht den Weg nach Leipzig. In der Zwischenzeit ist die Classé Vor-Endstufen-Kombi Delta Pre und Delta Mono, die die Bowers & Wilkins Lautsprecher antreiben werden, bereits bei uns eingetroffen. Kurz vor der Druckabgabe erreichte uns dann aber die erlösende Nachricht: die B&W 801 D4 Speaker sind da!

Unsere Freude war groß: Diese Kombination ist etwas so Besonderes, dass wir dafür auch einmal eine Abgabe verschoben hätten. Doch so ging noch einmal alles gut und wir konnten das neue 800er Flaggschiff von B&W noch sechs Tage lang intensiv testen. Das Testen war in diesem Fall eher ein durchgängiges Hören. Denn es macht einfach Spaß dieser Kombination aus B&W 801 D4 Lautsprecher und Classé Verstärker zu lauschen. Ein Titel folgte so dem nächsten, ein Genre dem anderen und so verging die Zeit mit diesen Lautsprechern wie im Fluge. Ich denke, dass wir viel von der Begeisterung, die wir beim Hören empfanden, auch in unserem Test für Sie transportiert haben. Denn diese Lautsprecher sind Musik pur.

HiFi-Tage 2022 – diese Messen finden dieses Jahr wieder statt

Wir wissen, dass viele von Ihnen darauf warten, endlich wieder Ihre Lieblings HiFi-Produkte vor Ort hören und sehen zu können. Auch darauf warten wir ja gemeinsam schon seit über zwei Jahren. Wir haben also in diesem Heft die führenden HiFi-Messeveranstalter befragt, ob wir in diesem Jahr wieder unserem schönsten Hobby vor Ort nachgehen können. Die Antworten stimmen uns durchaus optimistisch – aber lesen Sie gerne selbst nach in unserem Magazin-Teil.

Heimkino-Lautsprecher im Test

Apropos Messen: Bis zur nächsten Messe können Sie noch ein wenig HiFi „lesen“: Wie wäre es mit dem Dali Oberon 7 C Heimkino-Set – mit dem die Dänen den Raumklang scheinbar neu erfunden haben. Empfehlen möchten wir Ihnen auch den Test der Mission QX-3 MKII Standlautsprecher, die für wahrlich wenig Geld einen ganz hervorragenden Klang ins Wohnzimmer zaubern.

Wer es ein wenig kleiner im Hörraum mag, dem legen wir den Test der Nubert nuBoxx B-60 Standlautsprecher ans Herz. Apropos Nubert, apropos Heimkino: Auch die neue Nubert Soundbar nuBoxx AS-425 max gab sich ein Stelldichein im Hörraum und konnte unseren Tester mit sattem Filmsound überzeugen. Absolut Heimkino-tauglich ist auch der brandneue Subwoofer von Velodyne, der Impact X, den wir exklusiv zum Test erhalten haben.

Zu Besuch bei Avantgarde Acoustic

Im Herbst letzten Jahres machten wir eine kleine HiFi-Tour durch Hessen und haben neben ATR – Audio Trade in Eltville am Rhein auch Avantgarde Acoustic im Odenwald besucht. Seit 30 Jahren fertigt Avantgarde Acoustic nun schon Hornlautsprecher am Standort Lautertal und wir haben uns einen ganzen Tag lang von der Faszination der riesigen HiFi-Kunstwerke einfangen lassen. Bei unserem Werksrundgang durften wir auch exklusiv in die brandneue Avantgarde Acoustic Trio G3 rein hören. Ein Meisterwerk der HiFi-Fertigung und Entwicklung, das von Grund auf neu überarbeitet wurde.

NEWS: Die wichtigsten News, Trends und Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt.

Die wichtigsten News, Trends und Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt. Dr. Ton: Wie wird ein Song gemischt?

Wie wird ein Song gemischt? 17 HIFI-TESTS: Für perfekten HiFi-Klang zu Hause haben wir gleich 17 neue Standlautsprecher, Soundbars, Heimkino-Lautsprecher, Aktivlautsprecher, Over-Ear Kopfhörer, Vorstufen, Endstufen, Subwoofer, mobile Audioplayer und Digitalradios auf den Prüfstand geholt. Für jeden etwas dabei.

Für perfekten HiFi-Klang zu Hause haben wir gleich 17 neue Standlautsprecher, Soundbars, Heimkino-Lautsprecher, Aktivlautsprecher, Over-Ear Kopfhörer, Vorstufen, Endstufen, Subwoofer, mobile Audioplayer und Digitalradios auf den Prüfstand geholt. Für jeden etwas dabei. REPORT: Werksbesuch bei Avantgarde Acoustic

Werksbesuch bei Avantgarde Acoustic INTERVIEW DES MONATS: HiFi-Messen 2022 – Diese Events finden statt

HiFi-Messen 2022 – Diese Events finden statt FACHHANDELSMARKT: Die Suche nach einem passenden HiFi-Händler in Ihrer Region endet hier.

Die Suche nach einem passenden HiFi-Händler in Ihrer Region endet hier. LEXIKON: HiFi Bergriffe leicht verständlich erläutert.

HiFi Bergriffe leicht verständlich erläutert. TESTÜBERSICHT: Über 300 HiFi-Testgeräte in der großen XXL-Übersicht.

Über 300 HiFi-Testgeräte in der großen XXL-Übersicht. JUKEBOX: Reviews und Rezensionen zu neuen Alben für Blues, Jazz, Indie, Pop und Klassik finden Sie hier