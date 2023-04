BLU-RAY MAGAZIN 2/2023 jetzt am Kiosk

Anzeige

Wenn Sie zurückdenken an die Filme, die Ihr Leben beeinflusst haben, welche davon waren die wichtigsten? Und wie wäre Ihr Leben verlaufen, wenn Sie diese nie gesehen hätten?

Anzeige

Beim Chefredakteur des BLU-RAY MAGAZINS ist es eine bunte Mischung aus u. a. „Ghostbusters“, „Fight Club“, „Full Metal Jacket“, „Drunken Master“, „Vanilla Sky“, „Alien“, „Jurassic Park“, „Matrix“, „Zurück In die Zukunft“, „Chungking Express“ und vermutlich einige hundert mehr, die ihn zum Thema Film gebracht, moralisch erzogen, romantisch geprägt, seinen Humor beeinflusst und manchmal auch ein bisschen in die Luft kicken lassen haben. Ohne all das wäre sein Leben wohl wesentlich dröger verlaufen, ist er sich sicher. Gibt es auch heute noch Filme, die dermaßen beeindrucken?

BLU-RAY MAGAZIN online lesen Das BLU-RAY MAGAZIN ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

• E-Paper lesen auf Amazon Kindle

Ja, aber nur sehr wenige. Damien Chazelle schafft es beispielsweise mit seinen energiegeladenen Exzessen immer wieder, Fantasie aus der Reserve zu locken. Sein „Babylon“ ist echt inspirierend und auch sehr ehrlich. Doch nach tausenden Filmen, die bislang an uns vorbei flimmerten, fällt es immer schwerer, etwas Neues, Schönes, Begeisterndes zu entdecken. Da schwelgt man mit den UHD-Scheiben von „Casablanca“ und „Poltergeist“ in der sicheren Vergangenheit, und plötzlich wird man von einer vierfach Oscar-prämierten Neuverfilmung von „Im Westen nichts Neues“ aus den Socken gehauen. Es kann also nicht nur das fortschreitende Alter sein, dass die Begeisterung abebbt, denn sie existiert ja noch. Vielleicht wird man ja auch nur wählerischer.

Wer hätte gedacht, dass der zweite „Der gestiefelte Kater“-Film z. B. so gut werden würde? Ist doch bloß eine weitere CGI-Animation unter vielen … Und doch hat sie die Energie, die Düsternis und den Witz eines Terry-Pratchett-Romans. Das sind nur einige Leuchtfeuer, die sich aus der grauen Masse abheben. Es muss ja auch nicht immer ein Blockbuster mit Megabudget oder ein mit Preisen überhäufter Kritikerliebling sein, der sich einem einprägt.

Manchmal kann auch ein beeindruckender Martial-Arts-Klopper wie „Bloodsport“ Epiphanien auslösen, weil er einen äußerst motivierten, jungen Jean-Claude Van Damme am Wendepunkt seines Lebens zeigt, kurz nachdem er die Höhen seiner Kampfsportkarriere erreicht hat und bevor er als Action-Darsteller groß in Hollywood durchstartete. Oder es ist eine Pina-Doku, ein Morricone-Duell, der neuste Cronenberg-Ekler, die achte The-Flash-Staffel – Egal! Hauptsache es bewegt. … Mist! Jetzt wir haben „Star Wars“ vergessen … und „Ace Ventura“ und …

Das BLU-RAY MAGAZIN 2/2023 gibt es überall am Kiosk sowie aktuell und zum Nachbestellen via Heftkaufen und Amazon. Oder bestellen Sie ein Abo. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 2/2023:

Aktuelles

Filmnews

Comics: Ferne Reisen

Im Kino: Suzume

Im Kino: Der Super Mario Bros. Film

Specials

Kult aus den 1980ern: The Cannon Group

Asia-Erotik im Alter

Nubert Soundbar nuPro XS-8500 RC & Lautsprecher nuPro XS-4000 RC

Blu-ray Tests

Blockbuster

Der Schwarm, Black Panther 2, Babylon, Whitney Houston, Der gestiefelte Kater 2

Der Schwarm, Black Panther 2, Babylon, Whitney Houston, Der gestiefelte Kater 2 Anspruch

Arboretum, She Said, Emily, Rheingold, Tausend Zeilen, Im Westen nichts Neues, Savage Days, Jezabel, Summit Fever, Ein Mann namens Otto

Arboretum, She Said, Emily, Rheingold, Tausend Zeilen, Im Westen nichts Neues, Savage Days, Jezabel, Summit Fever, Ein Mann namens Otto Familie

Die Schule der magischen Tiere 2, Der kleine Nick erzählt vom Glück, Meine Chaosfee und ich, Alle für Ella

Die Schule der magischen Tiere 2, Der kleine Nick erzählt vom Glück, Meine Chaosfee und ich, Alle für Ella Komödie

Year Of The Shark, Der Nachname, In einem Land, das es nicht mehr gibt, Freibad, Die Eisprinzen

Year Of The Shark, Der Nachname, In einem Land, das es nicht mehr gibt, Freibad, Die Eisprinzen Animation

Rick & Morty (Staffel 6), Die Schleim-Tagebücher, Dragon Quest: The Adventure Of Dai, I’m Quitting Heroing, Jujutsu Kaisen 0, Detektiv Conan 3, Given: The Movie, Freezing, Infinite Stratos, The Case Of Hana & Alice, Blue Thermal

Rick & Morty (Staffel 6), Die Schleim-Tagebücher, Dragon Quest: The Adventure Of Dai, I’m Quitting Heroing, Jujutsu Kaisen 0, Detektiv Conan 3, Given: The Movie, Freezing, Infinite Stratos, The Case Of Hana & Alice, Blue Thermal Thriller

Crimes Of The Future, Shattered, Violent Night, Nightsiren, Mona Lisa And The Blood Moon, Payback – Das Gesetz der Rache, Nicky Larson: City Hunter, The Witch Part 2, The Core, Red Eye, Emergency Declaration, Wolf Hound, Burial, Die Spur der Knochen, In der Nacht des 12., The Deal

Crimes Of The Future, Shattered, Violent Night, Nightsiren, Mona Lisa And The Blood Moon, Payback – Das Gesetz der Rache, Nicky Larson: City Hunter, The Witch Part 2, The Core, Red Eye, Emergency Declaration, Wolf Hound, Burial, Die Spur der Knochen, In der Nacht des 12., The Deal Horror

Audition, Virus, Terrifier 2, M3GAN, Abyzou, Among The Living

Audition, Virus, Terrifier 2, M3GAN, Abyzou, Among The Living Retro

Fort Yuma, Lümmel-Filmreihe, Howard The Duck, Hannibal (1959), Das Ding aus einer anderen Welt (1951), Young Sherlock Holmes

Fort Yuma, Lümmel-Filmreihe, Howard The Duck, Hannibal (1959), Das Ding aus einer anderen Welt (1951), Young Sherlock Holmes Serie

Blackout, Doctor Who: Doublefeature, Cardinal (Staffel 4), The Flash (Staffel 8), Crossfire

Blackout, Doctor Who: Doublefeature, Cardinal (Staffel 4), The Flash (Staffel 8), Crossfire Special Interest

Mylene Farmer Live 2019, Dancing Pina, The Morricone Duel, Hotel Iris, I’m The Hotty, My Friend’s Mother, Hand, When The Rain Falls

Mylene Farmer Live 2019, Dancing Pina, The Morricone Duel, Hotel Iris, I’m The Hotty, My Friend’s Mother, Hand, When The Rain Falls Kurztests

Hamilton (Staffel 2), The Planet Of Music, Detective Knight Redemption, Blood Red, No Man’s Land, Smyrna

Hamilton (Staffel 2), The Planet Of Music, Detective Knight Redemption, Blood Red, No Man’s Land, Smyrna UHD

Casablanca, Poltergeist, Cloverfield, Dead For A Dollar, Black Panther 2, Training Day