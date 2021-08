DIGITAL FERNSEHEN 7/2021 – Sky via Internet empfangen

Anzeige

Die neue DIGITAL FERNSEHEN ist am Kiosk und online erhältlich. Wir haben uns das neue „Sky Q über das Internet“ genauer angeschaut.

Lange Zeit lieferten sich Kabel und Satellit bei der Beliebtheit der Übertragungswege ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch mit dem DVB-T2-Neustart vor nunmehr fünf Jahren konnte sich der Übertragungsweg nicht aus der Unbedeutsamkeit befreien. Während der digitale terrestrische Empfang in vielen Nachbarländern triumphiert, stagnieren die Nutzerzahlen hierzulande und sind zuletzt sogar rückläufig. Dafür arbeitet sich ein anderer Übertragungsweg im deutschsprachigen Raum kontinuierlich nach Oben: Übertragungen via IP, egal ob direkt über das Internet oder als OTT-Angebote, sind immer häufiger zu finden.

Auch Sky hat diesen Weg für sich erkannt und setzt auf das Internet als zusätzlichen Übertragungsweg für die Sky-Q-Plattform. Wir haben als erste die Informationen für Sie zusammengestellt und verdeutlichen, welche Vorteile „Sky Q über das Internet“ mit sich bringt, welche neue Hardware angeboten wird und warum Sky nun ein vollwertiger TV-Anbieter ist. All das lesen Sie ab Seite 24 dieser Ausgabe.

Natürlich kommt die neue Technik auch im August-Heft nicht zu kurz. Der neue Twinreceiver für Satellitenempfang der Marke Dinobot muss sich genauso wie das neueste TCL-TV-Mittelklassemodel im Test behaupten. Kathrein bringt mit dem CAR 150 WiFi Duo-System drahtloses Internet in mobile Urlaubsunterkünfte, Busse und Boote. Ob das System überzeugt, zeigt die Testredaktion.

Immer wieder wird uns zudem die Frage gestellt, was denn nun mit UHD-Übertragungen ist. Wir haben für Sie einmal den Rundumblick über die in Europa mit vertretbaren Mitteln empfangbaren Satellitensysteme gemacht und zeigen, was hier an UHD-Signalen empfangbar ist.

