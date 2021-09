HAUS & GARTEN TEST 5/2021 – Bodenpflege XXL

Anzeige

Hygiene wird in diesen Zeiten groß geschrieben. Nicht verwunderlich also, dass wir einer Vielzahl neuer Produkte für Bodenpflege in diesem Jahr gegenüberstehen und diese fleißig testen. Acht 17 Akkusauger, 15 kabelgebundene Bodenstaubsauger, acht Saugroboter, sieben Handstaubsauger und sechs Dampfbodenreiniger haben wir in unserem XXL-Test unter ie Lupe genommen.

Aber es geht auch wieder nach draußen. Für Freizeit und Sport testen wir fünf Fitnesstracker. Für die Ruhephase danach unterziehen sich zwei Matratzen, Matratzenbezüge und eine Klimaanlage einem Test. Das Thema Haarpflege übernehmen in dieser Ausgabe die Vergleichstest von insgesamt neun Haartrocknern, acht Haarglättern und sechs Lockenstäben. Im Küchenbereich gibt es neben einer Siebträgermaschine Tests von zehn Michaufschäumern, elf Wiegemessern, sechs Multizerkleinerern, fünf Standmixern, vier Joghurtmakern, neun Vakuumierern und vier Sous-Vide-Garern zu bestaunen.

Weil das Sommer-Feeling nie zu Ende gehen soll, schauen wir auch stolze 16 Elektrogrills in dieser Ausgabe genauer an, damit Sie sich auch in den nächsten Monaten, unabhängig vom Wetter, weiterhin saftigen Genuss auf den Tisch daheim zaubern können.

In dieser Ausgabe gibt es aber noch mehr für Ihren Genuss daheim: Insgesamt zehn Rezept-Bücher stehen in den nächsten Monaten zur Verlosung an. 100 Jahre der Marke Original Kaiser feiert mit „Kuchen für ganz besondere Geburtstage“ mit uns allen das Jubiläum. Eine zusätzliche Rezeptreise bietet „Fusiontec – Das Kochbuch“ der Marke WMF. Unter allen korrekten Einsendungen dieses Gewinnspiels verlost der Auerbach Verlag in Leipzig in den nächsten Monaten insgesamt zehn tolle Rezeptbücher für Geburtstagskuchen sowie eine kulinarische Reise rund um die Welt.

Tests in der Ausgabe HAUS & GARTEN TEST 5/2021

10 Milchschäumer – Günstig und gut? Rührstäbe im Check

Gastroback Siebträgermaschine – Exklusiv getestet

16 Elektrogrills – Gaumenschmaus oder Reinfall?

11 Wiegemesser – Kräuter und mehr zerkleinern

6 Multizerkleinerer/Blitzhacker – Ruckzuck zum leckeren Pesto

5 Hochleistungsmixer – Für Smoothies, Suppen und mehr

4 Joghurtmaker – Gesunde Milchspeisen selber zaubern

9 Vakuumierer – Lebensmittel haltbar verpacken

4 Sous-vide-Garer – Von der Sterneküche abgeschaut

9 Haartrockner – Feuchtes Haupthaar kraftvoll trocknen

8 Haarglätter – Wunschfrisur selbst kreieren

6 Lockenstäbe – Perfekt gestylte Haarpracht

5 Fitnesstracker – Gesundheitsüberwachung für den Unterarm

Concord Matratzen – Exklusiv getestet

Crownmiller Matratzenbezüge – Exklusiv getestet

Midea Klimaanlage – Exklusiv getestet

8 Saugroboter – Heinzelmännchen für die Bodenpflege

15 Bodenstaubsauger – Leistungsstarke Dreckschlucker mit und ohne Beutel

17 Akku-Stielsauger – Kabelloser Saugspaß

7 Akku-Handstaubsauger – Ideal für Polstermöbel, Auto und zwischendurch

Hurricane elektrischer Wischmopp – Exklusiv getestet

6 Dampfbodenreiniger – Bad, Küche und Co. hygienisch wischen