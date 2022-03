HDTV Magazin 2/2022: LG OLED G2 im Test

Anzeige

In den Köpfen vieler Verbraucher steckt die OLED-Bildtechnologie scheinbar noch immer in den Kinderschuhen. Die Realität ist aber eine andere: Knapp 10 Jahre nach dem ersten großen Aufeinandertreffen zwischen LG und Samsung im OLED-TV-Segment hat sich OLED, nicht zuletzt dank der Technik von LG.Display, zur führenden Größe im aktuellen 4K-HDR-Premiumsegment gemausert.

Stand in den letzten Jahren meist ein einziges neues Thema im Fokus, so zieht LG dieses Jahr sämtliche Register. Neben einem brandneuen evo-Panel, das nicht nur in der G2-, sondern auch in der C2-Serie Anwendung findet, kommen dieses Jahr die ersten OLED-Fernseher in 42 und 97 Zoll auf den Markt. Mit etlichen OLED-TV-Serien in unterschiedlichen Preis- und Leistungsklassen lässt LG keine Zweifel daran, dass OLED in der Lage ist, die langjährige Marktdomäne der LCD-Technik zu brechen.

Mit dem Test des leistungsstärksten evo-OLED-TVs G2 können wir Ihnen tiefe Einblicke in die neue Technik vermitteln und dies ist nur der Anfang des anstehenden Rekord-Jahres für die OLED-Bildtechnologie. Weitere Hersteller wie Panasonic und Philips folgen bereits im Sommer mit den brandneuen 2022er-TV-Modellen und Sony hat nicht weniger als eine Weltpremiere in petto: In wenigen Wochen erwarten wir den ersten OLED-Fernseher mit QD-OLED-Panel von Samsung.Display.

Wer sich nun genötigt fühlt, zur OLED-Technologie greifen zu müssen, den können wir beruhigen: Auch die LED-LCD-Technik entwickelt sich dank Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung stetig weiter und wer OLED auch zukünftig entsagen möchte, findet im Mini-LED-LCD-Segment (QLED, QNED) eine reichhaltige Auswahl.

Dass die unverbindlichen Preisempfehlungen der 2022er-TV-Modelle oftmals etwas höher angesetzt werden, ist kein Ausschlusskriterium. LGs C2-Serie bietet beispielsweise ein potenteres OLED-evo-Panel, einen leistungsstärkeren Prozessor und vier HDMI-2.1-Schnittstellen mit voller Bandbreitenunterstützung – eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den C1-Modellen und deshalb den Aufpreis wert. Zugleich führt LG eine weitere OLED-Serie unter der Kennzeichnung CS ein, die ebenso attraktive Preispunkte besetzen wird wie die C1-Modelle des Vorjahres. Wer sich zum Start der neuen TV-Generation noch nicht zum Neukauf durchringen kann, erhält im Laufe des Jahres weiterhin die Chance, die neusten Modelle zu günstigeren Konditionen zu erstehen.

Im Vergleich zu den Lieferschwierigkeiten bei Grafikkarten, Spielekonsolen und Audiokomponenten sind die TV-Hersteller vergleichsweise robust aufgestellt, sodass trotz schwieriger Weltlage der Kauf eines neuen Kinofernsehers vergleichsweise problemlos möglich ist.

