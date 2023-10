Das neue The Crew Motorfest

Anzeige

Was wäre, wenn man kinogleiche Renn-Action hautnah und interaktiv erleben könnte? Wenn man Autos sammeln und tunen würde, Rennen fahren und seinen Ruf als Profifahrer auf den Straßen Amerikas ausbauen? Und all dass in einer riesigen Open-World-Umgebung? Als das erste „The Crew“ 2014 das Licht der Welt erblickte, ging für viele Auto-Fans ein Traum in Erfüllung. Nun lädt der dritte Teil zum Motorsport-Festival vor traumhafter Kulisse ein. Lesen Sie mehr im aktuellen HDTV-Magazin.

Ein bisschen ahmte das erste Spiel sogar noch die Undercover-Handlung einer gewissen schnellen und furiosen Kinofilmreihe nach, während sich die 2018 erschienene Videospiel-Fortsetzung verstärkt auf die ultimative Freiheit konzentrierte und neben einem spannenden Einspielermodus mit völlig frei wählbaren Missionen und Themengebieten eben auch im Online-Bereich ein noch immersiveres, optimiertes MMO-Erlebnis bot als der Vorgänger.

Racing In Paradise mit The Crew Motorfest

War in den ersten beiden Teilen die USA quasi von der Ost- bis zur Westküste befahrbar, konnte man um Hawaii bislang nur einen Bogen machen. Diese Lücke wird nun mit dem neuesten Spiel „The Crew Motorfest“ geschlossen, welches die pure Fahrfreude auf die hawaiianische Insel O’ahu transferiert.

The Crew Motorfest 2023 von Ubisoft

Sonne, Palmen und exotische Strände erhellen das Gemüt, während das eigens gepimpte Traumauto die Serpentinen entlanggleitet und der unter tausenden PS vibrierende Motor stets bereit ist, in das nächste oktanreiche Szenario einzutauchen.

The Crew Motorfest 2023 von Ubisoft

Egal ob die zu Hochgeschwindigkeits-Rennen einladenden Straßen Honolulus, die verborgenen Dschungel-Pfade des Regenwaldes, die Offroad-Vulkanlandschaft oder andere geografische Besonderheiten – die vielfältige, exotische Umgebung lädt zu allerlei Erkundungstouren und Herausforderungen ein.

Playlists & Fuhrpark von The Crew Motorfest

Eines der Herzstücke von „The Crew Motorfest“ ist das Zelebrieren verschiedenster Automobilkulturen mithilfe sogenannter „Playlists“ – tiefer gehender Kampagnen, die jeweils eine eigene Atmosphäre, ein eigenes Gameplay, spezielle Belohnungen und thematisch individuelle Missionen bieten.

The Crew Motorfest 2023 von Ubisoft

Zum Launch des Spiels stehen ganze 15 Playlists zur Verfügung, was bereits viel Raum für alle möglichen Motor-Fetische lässt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass diese im Laufe der Zeit noch erweitert werden. Unter ihnen befinden sich z. B. die bunte Welt der American Muscle Cars, die neonbeleuchtete „Made In Japan“-Quest oder auch legendäre Vintage-Klassiker, die ganz ohne modernen Technik-Schnick-Schnack gemeistert werden wollen.

Neben- und Mini-Aufgaben lassen sich ebenso an jeder Ecke entdecken, weshalb selbst gechillte Touren durch das mit Zivilverkehr belebte Inselreich lohnen. Wer möchte nicht gerne einmal die originalgetreuen Modelle der edelsten oder auch bekanntesten Automarken probefahren? Einfach mal Platz nehmen im Hypercar Lamborghini Revuelto, welches das Spiel-Cover schmückt? Oder die modernsten E-Mobile der Welt wie den Lotus Evija bei Gewitter ausfahren? Street Racing-, Drift-, Dragster- und Rally-Autos sind nur einige Fahrzeugklassen, hinter deren physikalisch authentisches Steuer man sich setzen darf.

The Crew Motorfest 2023 von Ubisoft

Jenseits der vier Räder lassen sich u. a. auch Racing Bikes wie das RC16 von KTM über Rampen steuern, Powerboats übers Wasser gleiten und Flugzeuge durch die Luft manövrieren. Monstertrucks, Quads und Demolition-Derby-Modelle dürfen selbstredend auch nicht fehlen. Der Möglichkeiten, sein Fahrtalent zu beweisen und mit z. B. Tuning-Teilen, Rängen oder auch geheimen Boliden belohnt zu werden, gibt es scheinbar unendlich viele. Mit über 600 steuerbaren Fahrzeugen präsentiert „Motorfest“ den umfangreichsten Fuhrpark in der Geschichte der Spielreihe. Übrigens: Wer den Vorgänger besitzt, kann sogar seine früheren Fahrzeuge ins neue Spiel übertragen.

The Crew mit einem Multiplayer-Modus

Online können sich Autofans mittels verschiedener Live-Spielmodi verwirklichen. Im „Grand Race“ gibt es Rennen für insgesamt 28 Mitspieler und -spielerinnen. Ganze 32 Fahrer können aufgeteilt in acht Crews am „Demolition Royale“ teilnehmen. In der „Custom Show“ werden wöchentlich die schönsten Tuning-Modelle bewertet.

Und im regelmäßigen „Summit Contest“ dürfen sich die Ranglisten-Höchsten über exklusive Preise freuen. Egal für welchen Modus man sich auch entscheidet, durch die eigene Übung, die abwechslungsreichen Kampagnen, das umfangreiche Tuning und das Progressions-Modell finden sich immer wieder neue Herausforderungen und Wege, seine Autoleidenschaft auf diesem traumhaften Festival auszuleben.

Die Editionen von The Crew Motorfest

The Crew Motorfest 2023 von Ubisoft

Die Amazon-exklusive Limited Edition bietet das „Fitted Jungle Paket“, welches den Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition, das Fitted Jungle Outfit für den Fahrer und eine exklusive Unterbeleuchtung samt Felgen enthält. Die Ultimate Edition bietet darüber hinaus noch das „Fitted Rainbow Pack“, inklusive des Honda Civic Type R 2021 Fitted Edition, eines Fitted Rainbow Outfits und einer exklusiven Unterbeleuchtung samt Felgen. Entworfen wurden die „Fitted“-Texturen vom hawaiianischen Designer Keola Rapoza.

Dieser Artikel erschien in der Ausgabe 04/2023 der HDTV. Dort finden Sie auch andere interessante Artikel, rund um das Thema Technik & Innovation. Auch als E-Paper zum Sofort-Download!

Text/Bilder: Autor: Falko Theuner; Bilder: Ubisoft

