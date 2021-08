FritzApp TV bringt Kabel-Programm in HD aufs Smartphone

Anzeige

Fritzbox-Hersteller AVM ermöglicht über seine FritzApp den TV-Empfang auch über smarte Mobiltelefone. Nun sorgt ein Update dafür, dass die Sender auch in HD-Qualität zu sehen sind.

Das bereits seit einigen Tagen downloadbare Update für FritzApp TV soll laut Anbieter für Nutzer von Android-Smartphones und auch auf dem Apple-Betriebssystem iOS den Empfang unverschlüsselter TV-Sender in HD ermöglichen. Wer also bislang über seine Fritzbox Cable mit Smartphone oder Tablet das Fernsehprogramm empfangen hat, kann nach dem Update den Stream über WLAN in erhöhter Qualität abrufen.

Wir starten mit Updates in die neue Woche! Für die FRITZ!App TV für Android und iOS gibt es eine Aktualisierung, mit der nun HD-Sender dargestellt werden können. Gleich updaten und ausprobieren. 📺📲



Kabel-TV via Smartphone mit FritzApp TV

Laut Anbieter AVM ist die mobile Ergänzung zum Kabel-Empfang auch für ganz neue Nutzer leicht einzurichten:

„FRITZ!App TV erkennt Ihre FRITZ!Box Cable und lädt automatisch die Senderliste. Die angezeigten Information zur laufenden Sendung können Sie bei Bedarf per Fingertip erweitern. Zusätzlich zum mobilen TV-Genuss bietet Ihnen die FRITZ!App TV Möglichkeiten wie Stummschalten, Senderwechsel per Wischen oder Button sowie eine Zoomfunktion.“

