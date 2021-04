„Sky Cinema Awards“ startet heute mit Oscar-Spezialprogramm

Anzeige

Sky zeigt auf Sky Cinema Awards ab heute im Vorlauf der diesjährigen Oscar-Verleihung Gewinner der letzten Jahre und ältere Klassiker.

Am 25. April ist es wieder soweit: die alljährliche Oscar-Verleihung findet statt. Zu diesem Anlass zeigt Sky zur Einstimmung auf die Awards rund 50 bereits mit dem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnete Filme. Gebündelt werden die Filme auf Sky Cinema Awards.

Von Klassikern wie „Jenseits von Eden“ mit Legende James Dean, dem Kriegsepos „Der längste Tag“, dem Schocker „Der weiße Hai“ über Hits wie der 80er-Zeitreisekomödie „Zurück in die Zukunft“, „Schindlers Liste“ und dem Sci-Fi Actionfilm „Matrix“ bis hin zu Blockbustern wie Peter Jacksons Verfilmung der „Herr der Ringe“-Trilogie, dem modernen Sandalenfilm „Gladiator“ von Ridley Scott oder auch dem beliebten „Shrek – der tollkühne Held“ will Sky die ganze Bandbreite prämierter Filme der letzten Jahrzehnte zeigen.

Dazu kommen auch aktuellere Filmhits und viele Gewinner des letzten Jahres. Mit dabei ist Joaquin Phoenix in „Joker“, der Weltkriegsfilm „1917“, Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in… Hollywood“, der Rennsportfilm „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ und auch „Jojo Rabbit“ und „Little Women“. Vom 19. April bis zur Oscar-Verleihung am 25. April zeigt Sky diese und andere der insgesamt rund 50 Filme auf Sky Cinema Awards und zusätzlich mit Sky Q und Sky Ticket auch auf Abruf.

