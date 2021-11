Vodafone bringt drei neue Radiosender ins Kabelnetz

Anzeige

Vodafone weitet Vodafone sein Hörfunkangebot im Kabelnetz mit drei Musiksendern weiter aus. Diese kommen allesamt von Antenne Deutschland.

Im Kabelnetz von Vodafone erklingen ab morgen drei neue Radiosender: Antenne NRW und kulthitRADIO in NRW sind von Dienstag an in Nordrhein-Westfalen verfügbar. In Bayern speist das Unternehmen den Sender Rock Antenne Bayern neu ein, der Rockmusik, Heavy Metal und spannende Podcasts im Programm hat. Hörer aus NRW können sich auf Antenne und kulthitRADIO in NRW derweil an den besten Hits der vergangenen Jahrzehnte erfreuen.

Auch bei den ARD-Hörfunkprogrammen kommt es morgen im Vodafone-Kabelnetz zu einer Änderung. Diese werden im Zuge der Umstellung der Satelliten-Frequenz nun auch via Kabel im Standard AAC-LC (Advanced Audio Codec-Low Complexity) verbreitet. DIGITAL FERNSEHEN berichtete hierüber bereits Ende Oktober. Vodafone weist imzugedessen darauf hin, dass moderne Kabel-Receiver wie beispielsweise die GigaTV- oder Horizon-Set-Top-Boxen den neuen Audio-Standard unterstützen.

Im Kabelnetz von Vodafone sind nach eigenen Angaben aktuell mehr als 350 verschiedene Radiosender eingespeist. Viele dieser Radio-Angebote können dabei deutschlandweit empfangen werden. Hinzu kommen zudem regionale und lokale Sender, die vorwiegend in der eigenen Region verfügbar sind.

Quelle: Vodafone

