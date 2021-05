Vodafone: Neue Internationale TV-Pakete kommen bald

Anzeige

Vodafone will sein Kabelnetz in Deutschland weiter modernisieren, weshalb ab dem zweiten Halbjahr 2021 die Angebote für die Internationalen TV-Pakete geändert werden sollen.

Für die Modernisierung des Kabelnetzes will Vodafone laut eigenen Angaben seine TV-Produkte sowie seine Empfangs-Hardware weiterentwickeln. Ab Mitte Juli 2021 will das Unternehmen im Rahmen seiner Netzharmonisierung nun neue und teilweise erweiterte Internationale TV-Pakete anbieten. Für den Empfang sei ein Internet-Anschluss für das Empfangsgerät nötig. Wer bereits ein oder mehrere Internationale TV-Pakete abonniert hat, soll rechtzeitig vor Vertragsende per E-Mail oder Post informiert werden.

Mit der Kündigung des alten Internationalen TV-Pakets will Vodafone laut eigenen Angaben mehr Kapazität für das Kabel-Glasfasernetz schaffen. Nach dem Ende der Vertragslaufzeit laut Kündigung soll man alle anderen TV-Funktionen jedoch weiterhin über das bisherige Empfangsgerät nutzen können. Ein Sonderkündigungsrecht für die anderen Vodafone-Produkte sollen Kunden im Rahmen der Änderung nicht erhalten, da diese laut Vodafone über eigene Verträge laufen.

Für den Empfang der neuen Internationalen TV-Pakete, die voraussichtlich Mitte Juli starten sollen, benötigt man laut Anbieter dann die neue GigaTV Cable Box 2. Weitere Infos kann man auf der FAQ-Seite von Vodafone nachlesen, wo diverse Fragen bezüglich des neuen Angebots beantwortet werden.