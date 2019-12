Bereit zum Kräftemessen: Mit Apple TV+ ist der erste neue Streaming-Dienst hierzulande verfügbar. Was hat er zu bieten? Ist der Preis gerechtfertigt? Was macht die Konkurrenz?

Apple TV+ ist gestartet und schon jetzt stellt sich nicht zuletzt aufgrund des vermeintlich günstigen Monatspreises die Frage: Schnäppchen oder Täuschung? Die Redaktion hat sich alle Inhalte von Apple TV+ genau angeschaut und auch technische Voraussetzungen gecheckt. Wie das Angebot des Apfel-Konzerns letztendlich abschneidet, erfahren Sie in der Dezember-Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN.

Zu den weiteren Highlights zählt ein Praxistest der Dreambox One. Diese ermöglicht mittlerweile auch den Zugriff auf den einen oder anderen Streamingdienst. Wie das funktioniert und wie sich die Box ansonsten seit ihrem Start im Sommer gemausert hat, erfahren im Test der Experten.

Das lokale Streamen von Inhalten wird zudem immer wichtiger. Fernsehen an verschiedenen Orten im Haus stellen stets Herausforderungen bei der Kabelverlegung. Doch die ist gar nicht immer nötig. In Workshops zeigt die Redaktion was bei der WLAN-Einrichtung zu beachten ist und wie einfach sich lineare TV-Sender vom Hauptreceiver mittels der beliebten Amazon Fire-TV-Sticks auch auf Zweit- und Drittfernseher streamen lassen.

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 1/2020 der DIGITAL FERNSEHEN ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.