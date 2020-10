100 Jahre Radio: Jürgen Kuttner moderiert Eröffnungsevent im Livestream

Anzeige

Stay tuned! Jürgen Kuttner moderiert, ist Dj, führt Gespräche und leitet durch einen abwechslungsreichen Radio-Abend live vom Festakt zu 100 Jahren Radio.

Zu der Eröffnung gibt es am heutigen 1. Oktober um 19 Uhr einen Radio-Livestream-Abend mit dem Titel „Showcase On Air. Kann man Radio ausstellen?“.

Das Projekt wird durch die Kulturstiftung der Länder gefördert. Kernstück ist eine Ausstellung, die am morgigen 2. Oktober im Museum für Kommunikation in Berlin ihre Pforten öffnet. Neben DLF Kultur haben sich das Deutsche Rundfunkarchiv und der RBB als Kooperationspartner an der Ausstellung beteiligt.