DAB Plus: Radioempfang in Bayern jetzt komplett digital

In Bayern sind ab jetzt alle UKW-Stationen auch über DAB Plus zu empfangen. Das teilte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien heute mit.

Ab heute wird auch die Inn-Salach-Welle über die Sendeanlage Isen im Oberland und in Südost Oberbayern als Digitalradioprogramm über Antenne verbreitet. „Die fast flächendeckende Versorgung der Hörerinnen und Hörer in Bayern mit lokalen, landesweiten und bundesweiten DAB Plus Programmen ist einzigartig im deutschlandweiten Vergleich. Sie wurde durch ein Infrastruktur-Sharing mit dem Bayerischen Rundfunk ermöglicht, das auch die Basis für den weiteren Netzausbau bildet“, kommentiert Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien.

Zudem ist die Sendeanlage Isen im Landkreis Erding der inzwischen siebte Standort für das DAB-Netz Voralpenland. Sie soll die Reichweite in den Regionen Oberland und Südost Oberbayern auf insgesamt gut 1,2 Millionen Einwohner verbessern. Für rund eine Million davon reiche zum Empfang der DAB Plus Programme eine Zimmerantenne, so die BLM. In Teilen des Landkreises Mühldorf am Inn sei durch die Inbetriebnahme erstmals der DAB Plus Empfang möglich.

Über das DAB-Netz Voralpenland werden folgende Radioprogramme gesendet: Alpin FM, Arabella Bayern, die Bayernwelle SüdOst, Radio Alpenwelle, Radio BUH, Radio Charivari Rosenheim, Radio Galaxy, Radio Oberland und nun auch Radio ISW.